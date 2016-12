Τέταρτη δημοφιλέστερη ταξιδιωτική ερώτηση στο γίγαντα της αναζήτησης το νησί των Φαιάκων το 2016! Τις δημοφιλέστερες τουριστικές ερωτήσεις που έγιναν μέσα στο 2016 από τους χρήστες του σε όλο τον κόσμο, έδωσε στη δημοσιότητα όπως και κάθε χρόνο ο παγκόσμιος γίγαντας του ίντερνετ, Google. Μέσα σε αυτές, φιγουράρει στην τέταρτη θέση η Κέρκυρα! Η μηχανή αναζήτησης, στη λίστα της με τις 10 πιο συχνές ερωτήσεις και keywords τουριστικού περιεχομένου για το 2016, αποδεικνύει ότι η Κέρκυρα φαίνεται πως προσελκύει το ενδιαφέρον Αμερικάνων αλλά και κατοίκων της Ασίας και της ευρύτερης αμερικανικής ηπείρου.

Πρώτο σε ενδιαφέρον αναζήτησης πληροφοριών, αποτέλεσε το Μπαλί στο οποίο επικεντρώθηκαν περισσότερο οι χρήστες από τις ΗΠΑ.

Στην τέταρτη θέση, βρίσκεται η ερώτηση "Where is Corfu?" (που είναι η Κέρκυρα;) στην οποία, επίσης, επιδόθηκαν κυρίως οι χρήστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η Google, πρόκειται για έναν δημοφιλή ευρωπαϊκό προορισμό που βρίσκεται στα Ιόνια Νησιά, αντίθετα με δημοφιλέστερα στις ΗΠΑ νησιά που βρίσκονται στο Αιγαίο, όπως η Σαντορίνη.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν και πόλεις εντός των ΗΠΑ, όπως το Λας Βέγκας και το Σαν Φρανσίσκο και, βέβαια, το Μαϊάμι.

Αναλυτικά, οι 10 πιο συχνές τουριστικές ερωτήσεις στη Google to 2016 είναι: 1. Που είναι το Μπαλί

2. Τι να κάνω στο Λας Βέγκας

3. Τι να κάνω στο Σαν Φρανσίσκο

4. Που είναι η Κέρκυρα

5. Τι να δω στο Ορλάντο

6. Που είναι τα Μπόρα Μπόρα

7. Τι να κάνω στο Μαϊάμι

8. Πόσo βάρος μπορεί να πάρει σε αποσκευή κανείς στο αεροπλάνο;

9. Τι να κάνω στο Myrtle Beach;

10. Που είναι το Γκράντ Κάνυον; Μοιραστείτε αυτό το άρθρο