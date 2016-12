Σε ανακοίνωσή της, η η Louis Hotels αναφέρει τις τιμητικές βραβεύσεις ξενοδοχείων της από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες στον κόσμο αλλά και από τους 200.000 επισκέπτες των ξενοδοχείων της. Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Τουριστικής Έκθεσης (World Travel Market), την κορυφαία παγκόσμια εκδήλωση για την τουριστική βιομηχανία που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο προ μηνός, ο οργανισμός TUI βράβευσε μεταξύ άλλων το Family Life Kerkyra Golf στην Κέρκυρα βραβεύτηκε στην κατηγορία “Best TUI Family Life Resorts Accommodation”.

Επίσης, βραβεύτηκε το ξενοδοχείο The King Jason στην Πάφο ως Overall Winner of First Choice Favourites.

Παράλληλα, το Trip Advisor, ο μεγαλύτερος και πιο επίσημος διαδικτυακός τόπος αξιολόγησης υπηρεσιών στην τουριστική βιομηχανία, ανακοίνωσε τις 25 κορυφαίες τουριστικές επιλογές για All-Inclusive διακοπές στην Ευρώπη, όπου ξεχωρίζουν 3 ξενοδοχεία της Louis Hotels.

Το ξενοδοχείο Louis Ledra Beach στην Πάφο που κατέλαβε την 5η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ακολουθούμενο από το Louis Phaethon Beach επίσης στην Πάφο και το Family Life Kerkyra Golf στην Κέρκυρα.

Επιπρόσθετα, το Louis Corcyra Beach στην Κέρκυρα ψηφίστηκε από τους πελάτες του γαλλικού ταξιδιωτικού πρακτορείου "Fram" σαν το καλύτερο Framissima club στον κόσμο, στο Louis Zante Beach στην Ζάκυνθο απονεμήθηκε το βραβείο του Outstanding Customer Feedback από την Fischer και το lti Louis Grand συστήνεται από το HolidayCheck για το 2016 με την εκπληκτική βαθμολογία 5.4/6.