Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας στο πλαίσιο λειτουργίας της Αμερικανικής Γωνιάς, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικών διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Ίσοι αλλά χωριστά;». Με αφορμή τον εορτασμό της ιστορίας των Μαύρων της Αμερικής το πρόγραμμα επιχειρεί διαδραστικά, να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο θέμα της καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με προεκτάσεις στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα και στο πρόβλημα της ένταξης των προσφυγόπουλων στα ελληνικά σχολεία όπως και στους αγώνες των Μαύρων για να εξασφαλίσουν τη σωματική και πνευματική τους επιβίωση στην παγκόσμια κοινότητα.

«Εάν μια φυλή δεν έχει ιστορία, δεν έχει αξιόλογη παράδοση γίνεται αμελητέος παράγοντας στη σκέψη του κόσμου και βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να εξαφανιστεί (Garter G. Woodson, Association for the Study of Negro Life and History)»

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως και τις 3/3/2017 με οργανωμένες επισκέψεις σχολείων Α/θμιας (Ε και ΣΤ Δημοτικού) και Β/θμιας εκπαίδευσης (Α, Β, Γ τάξεις Γυμνασίων και Α τάξη Λυκείου). Μοιραστείτε αυτό το άρθρο