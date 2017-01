Ο συνήθης ύποπτος δεν ήταν άλλος από τον Έκτορα Μποτρίνι με το περίφημο Etrusco του στην Κάτω Κορακιάνα, το οποίο απέσπασε τα τρία αστεράκια του νεοσύστατου βραβείου για τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας, από το «Food and Leisure Guide». Τα βραβεία, τα οποία οι διοργανωτές φιλοδοξούν να γίνουν θεσμός, τελούν υπό την χορηγία της Volvo και η τελετή απονομής τους πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην Αθήνα, όπου εκτός από το Etrusco βραβεύτηκαν άλλα 7 κερκυραϊκά εστιατόρια.

Συνολικά απονεμήθηκαν 104 βραβεία - αστέρια σε εστιατόρια. Από αυτά βαθμολογήθηκαν 83 με ένα αστέρι, 19 με δύο αστέρια και δύο εστιατόρια με τρία αστέρια, ενώ δόθηκαν και 16 Μεγάλα Βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες. Η κριτική επιτροπή των βραβείων, ταξίδεψε επί ένα χρόνο και δοκίμασε την κουζίνα και έζησε την εμπειρία εκατοντάδων εστιατορίων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Κέρκυρα, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, περιοχές που επελέγησαν πρώτες για αξιολόγηση. Νέοι προορισμοί της Ελλάδας θα προστεθούν προς αξιολόγηση για τα βραβεία του 2018, ενώ στόχος είναι σύντομα να καλυφθεί ολόκληρη η χώρα.

Τη βραδιά της απονομής παρουσιάστηκε ένας έντυπος οδηγός με τα βραβευμένα εστιατόρια, το περιεχόμενο του θα είναι διαθέσιμο και online. Τα εστιατόρια από την Κέρκυρα που βραβεύτηκαν είναι: Με τρία αστέρια το ETRUSCO (στην ίδια κατηγορία, βραβείο πανελλαδικά απέσπασε μόνο η περίφημη «Σπονδή» στην Αθήνα). Δύο αστέρια (συνολικά 19 εστιατόρια):

BOTRINI’S, Αθήνα Ένα αστέρι (συνολικά 83):

ARISTOS, Κέρκυρα

ΤΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΠΗΓΑΔΙ, Κέρκυρα

ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ (ΤΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ), Κέρκυρα

POMO D’ ORO, Κέρκυρα

ΤΟΥΛΑ, Κέρκυρα Οι στόχοι Στόχος των βραβείων, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι η ανάδειξη και αξιολόγηση των καλύτερων εστιατορίων της Ελλάδας και η δημιουργία ενός αξιόπιστου και σύγχρονου οδηγού εστιατορίων.

Εμπνευστής και δημιουργός των βραβείων είναι το portal γαστρονομίας & ευζωίας, FNL (The Food and Leisure Guide, www.fnl-guide.com), με κριτές μια ομάδα κριτικών γεύσης, δημοσιογράφων και lifestyle influencers.