Το ΤΑΙΠΕΔ, προκαταλαμβάνοντας την απόφαση της δικαιοσύνης(;), υπέγραψε την παραχώρηση του Ερημίτη στην NCH Capital. Για ανάπτυξη μιλά το ΤΑΙΠΕΔ, αντιδράσεις με το βλέμμα στραμένο στην εκδίκαση την 11η Ιανουαρίου.. Στις 11 Γενάρη 2017 εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υπόθεση του Ερημίτη. Παρά ταύτα η εταιρεία «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας ΑΕ» που είχε συσταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για το σκοπό της αξιοποίησης (sic) του ακινήτου και την καταβολή της πρώτης δόσης του τιμήματος ύψους 10εκ. ευρώ, ολοκλήρωσε σήμερα (29/12) την ιδιωτικοποίηση της περιοχής. Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε πλειοδοτήσει η σύμπραξη των εταιριών με τις επωνυμίες "NCH New Europe Property Fund II L.P." και "NCH Balkan Fund L.P.". Η κυρία Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Ταμείου και ο κ. Ανδρέας Σάντης για λογαριασμό του Πλειοδότη, υπέγραψαν την πώληση των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV).

Το οικονοµικό αντάλλαγµα για την απόκτηση του δικαιώµατος της επιφάνειας από την NCH Capital ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 2,3 εκατ. ευρώ αφορούν σε πιθανή συμμετοχή του ΤΑΙΠΕ∆ στη μελλοντική υπεραξία του ακινήτου µετά από 6 χρόνια. Τέλος, σε 75 εκατ. ευρώ εκτιµάται το σύνολο της επένδυσης για την ήπια ανάπτυξη του ακινήτου κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η συνολική έκταση του ακινήτου στην Κασσιόπη της Κέρκυρας ανέρχεται σε 490.000 τ.µ., μεταβιβάζονται τα 438.228,89 τ.µ., εκ των οποίων άνω των 320.000 τ.µ. θα παραµείνουν προσβάσιµα στο ευρύ κοινό, ενώ στην υπόλοιπη έκταση ο επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει περίπου 35.000 τ.µ. για ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Η κυρία Τσιτσογιαννοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ δήλωσε σχετικά: "Η αξιοποίηση της περιοχής "Ερημίτης” της Κέρκυρας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των ΕΣΧΑΔΑ, με σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση, η οποία θα εκκινήσει μια σημαντική τουριστική επένδυση, που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναβάθμιση υφιστάμενων, αλλά και κατασκευή νέων υποδομών, ενθάρρυνση του αειφόρου παράκτιου τουρισμού, διασφάλιση της προστασίας περιβάλλοντος και ανάδειξη του φυσικού κάλλους των 490 στρεμμάτων που περιλαμβάνει το ειδικό σχέδιο. Αναμένεται να δημιουργήσει τουριστική, οικονομική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη συνολικά στα νησιά του Ιονίου, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν και τις αφίξεις στα νησιά του Ιονίου". Η NCH Capital Η NCH Capital Inc. με έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς επενδύσεις. Οι δραστηριότητες της επεκτείνονται σε όλη την Ευρώπη και διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας 3 δισ. δολαρίων. Θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια funds στην περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, με παρουσία σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με τη δική της ανακοίνωση «η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην ανάπτυξη του νησιού, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επιπλέον επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και στην αναβάθμιση του παραθεριστικού προϊόντος της Κέρκυρας.

Η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία μεικτού τουριστικού θέρετρου υψηλής αισθητικής, κάτω από την ομπρέλα διεθνούς αλυσίδας παγκοσμίου φήμης με το κατασκευαστικό κόστος να ξεπερνά τον αρχικό υπολογισμό των €100 εκ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας και Βαλκανίων της NCH Capital Inc., Ανδρέας Σάντης δήλωσε σχετικά: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένα τόσο σημαντικό έργο για την Κέρκυρα και την Ελλάδα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.Όραμά μας η διαμόρφωση ενός μοναδικού τρόπου ζωής, σ’ ένα προορισμό, όπου ο κάθε Κερκυραίος, ο κάθε Έλληνας να νιώθει υπερηφάνεια. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου ενισχύοντας την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας και συμβάλλοντας στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.” Αντιδράσεις της αυτοδιοίκησης: Ο αγώνας δεν τελείωσε Αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση. Δια βήματος Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος έκανε λόγο για ξεπούλημα που δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στην Κέρκυρα και υποθηκεύει το μέλλον του τόπου. «Φανταστείτε χιλιάδες τετραγωνικά τσιμέντου να κρέμονται πάνω από τον Άγιο Στέφανο» είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας λήψη απόφασης που ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει ότι η θέση του Δήμου Κέρκυρας παραμένει σταθερή κατά της ιδιωτικοποίησης και της επαπειλούμενης τσιμεντοποίησης της περιοχής του Ερημίτη.

Με δικό του μήνυμα μέσω facebook ο αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Στραβοράβδης δηλώνει:

«Στις 11 Γενάρη 2017 εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υπόθεση του Ερημίτη. Την Τετάρτη 28/12/16, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ ενέκρινε την ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης της Περιφέρειας, την παράστασή του, την κατάθεση πρόσθετων λόγων ακύρωσης και την έγγραφη ανάθεση εντολής. Πέμπτη 29/12/16 δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση αυτή της Οικονομικής Επιτροπής.

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΡΑ (!!!) «έπεφταν» από το ΤΑΙΠΕΔ οι υπογραφές! Σαφέστατα παράνομες! Σαφέστατα άκυρες! Εφόσον υπάρχει νομική εκκρεμότητα και εκδικάζεται σε 2 εβδομάδες! Σπεύδουν να προλάβουν, αγνοώντας τις προσφυγές και τις νομικές εκκρεμότητες. Για την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ που ονομάζεται ΤΑΙΠΕΔ... νόμος είναι η δική τους βούληση, η ολοκλήρωση του ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ που έχουν εργολαβικά αναλάβει!

Η θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την καταστροφική, αντιπεριβαλλοντική, αντιαναπτυξιακή και ληστρική σύμβαση παραχώρησης του ΕΡΗΜΙΤΗ είναι δηλωμένη και έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί. Υπάρχουν οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, η απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επένδυση, οι νομικές ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί, οι επανειλημμένες παρεμβάσεις μας ενώπιον της Κερκυραϊκής κοινωνίας και των κατοίκων της περιοχής.

Δεν θεωρούμε ότι η υπόθεση παραχώρησης του Ερημίτη έκλεισε με αυτές τις βεβιασμένες και πραξικοπηματικές ενέργειες. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αποτροπή του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού πλούτου του νησιού μας. Αυτός ο αγώνας απαιτεί την ευρύτατη σύμπραξη των φορέων και της κερκυραϊκής κοινωνίας, σε ένα ενιαίο μέτωπο αντίστασης. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί, σε πολιτικό, νομικό και κινηματικό επίπεδο. Αυτός ο αγώνας τελικά θα κερδηθεί». «Ξεσηκωθείτε, δεν θα τους περάσει, ο Ερημίτης ανήκει στην Κέρκυρα» το μήνυμα που κυκλοφόρησε ανάμεσα στους πολίτες της περιοχής και στο Κίνημα κατά της εκποίησης του Ερημίτη