Αποτελέσματα διαγωνιστικών τμημάτων του 6ου Be there! Το ανεξάρτητο animation ισχυροποιείται με εξαιρετικές & καινοτόμες ταινίες. Καλή αρχή της νέας χρονιάς για το Be there! Corfu Animation Festival, που ανακοινώνει τα πρώτα αποτελέσματα επιλογής για τα τρία από τα τέσσερα διαγωνιστικά του τμήματα (μικρού μήκους-μικρού μήκους για παιδιά-φοιτητικές ταινίες). Σε σύνολο 715 ταινιών που υποβλήθηκαν, 115 ταινίες από 38 συνολικά χώρες διανθίζουν το διαγωνιστικό πρόγραμμα και το πανόραμα του φεστιβάλ. Από την Ευρώπη, τις Ην. Πολιτείες, ως την Ιαπωνία και Νιγηρία, οι σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες αναπλάθουν δημιουργικά και καινοτόμα την πραγματικότητα της εποχής τους . Η έξοχη παραβολή της ταινίας Η Τυφλή Βάισα (Blind Vaysha, NFB) του Theo Ushev -και υποψήφια στα φετινά βραβεία Όσκαρ- ξετυλίγει την ιστορία μας κοπέλας που βλέπει το παρελθόν και το μέλλον, αλλά ποτέ το παρόν. Η Spela Cadez από την Σλοβενία με τον Νυχτογέρακα (Nighthawk, Bonobostudio 2016) διεισδύει σε ένα ποτρέτο αλκοολικού ασβού, ο Koji Yamamura αναπλάθει την Παρέλαση του Eric Satie με ντανταϊστικό τρόπο (Satie's Parade, Ιαπωνία 2016), ενώ οι Shaun Clark & Kim Noce μεταφέρουν τον σαιξπηρικό Οθέλλο σε μια ιδιαίτερη ταινία μικρού μήκους (Neck & Neck, Ην. Βασίλειο). Η πραγματικότητα των προσφύγων εμπνέει ταινίες όπως το Πρόσφυγας (Ayhan Unlu, Τουρκία), το ντοκυμαντέρ Φωνές του επέκεινα από τις φυλακές του Μάνους (No-Go Zone, Atelier Collectif, Βέλγιο), ενώ οι πρωτοπόροι κινηματογραφιστές των Βαλκανίων αδελφοί Μανάκη αποτελούν το θέμα της ταινίας Μέρι: Ταξίδι με επιστροφήτου Zharko Ivanov (ΠΓΔΜ, 2015). Το νέο διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους για παιδιά περιλαμβάνει 19 ταινίες animation από Πολωνία, Εσθονία, Ρωσία, Τσεχία, Κορέα, Κολομβία και αλλού αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι οι ανεξάρτητοι δημιουργοί φτιάχνουν ταινίες για παιδιά που μαζί ψυχαγωγούν και μιλούν με επιτυχία για θέματα “ενηλίκων” (μισαλλοδοξία, ταυτότητα, περιβάλλον, απώλεια). Ο διακεκριμένος Έλληνας δημουργός και φίλος του φεστιβάλ Παναγιώτης Ράππας συμμετέχει με την νέα του ταινία Δημιουργώντας τον Ορφέα, ενώ στο διαγωνιστικό τμήμα οι Χρήστος Μπουραντάς (Aurelia), Άγγελος Παπαντωνίου (Mrs. Metro),Joan Zhonga (Εθνοφοβία) και Νίκος Ραδαίος (Vitatio) ανατέμνουν την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Φοιτητικές ταινίες από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιόνιου Παν/μίου (I'm not a number, Άννα Κοκκίνου, Μήνας του μέλιτος, Μάγδα Κανδυλιάρη), και το ΤΕΙ Γραφιστικής Αθηνών (Lunacy, Μιχάλης Βαζίκας) συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα, ενώ για πρώτη φορά φέτος το φεστιβάλ καθιερώνει Ελληνικό Πανόραμα, στηρίζοντας τις ελπιδοφόρες προσπάθειες Ελλήνων δημιουργών animation. Ανάμεσά τους η ταινίαStretching the Boundaries της Κλεοπάτρας Κοραή, που διακρίθηκε στο εξωτερικό, αλλά και με άρωμα ρεμπέτικου Οι πρωθυπουργοί του Στέφανου Χαχαμίδη. Τα αποτελέσματα των ταινιών μεγάλου μήκους θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.

Το 6ο Be there! Corfu Animation Festival θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα, 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017. Φωτο: Miriam's Hen's dream, Andres Tenusaar