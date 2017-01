Ομιλία με θέμα: “Nostos: The impossible home in Kafka and Cavafy”, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Σολωμού ο συγγραφέας Richard Pine (Ρίτσαρντ Πάιν). Η ομιλία, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων 2016-2017 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη της Μετάφρασης» του Τμ. Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα γίνει στην αγγλική γλώσσα, αλλά θα περιλαμβάνει ψιθυριστή διερμηνεία στο κοινό από φοιτητές του παραπάνω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο αγγλικός τίτλος της ομιλίας μπορεί να αποδοθεί ως: «Νόστος: H ανέφικτη πατρίδα στο έργο των Κάφκα και Καβάφη». Ο Richard Pine Ο συγγραφέας έζησε και εργάστηκε στην Ιρλανδία επί 30 χρόνια, στο Raidió Teilifís Éireann, την εθνική ραδιοφωνία της Ιρλανδίας. Από το 2001 ζει μόνιμα στην Κέρκυρα, όπου ίδρυσε και λειτουργούσε το Durrell School of Corfu (DSC), ένα κέντρο όπου για 12 χρόνια φιλοξενούσε σεμινάρια για τη λογοτεχνία και την προστασία του περιβάλλοντος, τους τομείς που απασχόλησαν τα αδέλφια Ντάρελ, τον συγγραφέα Λώρενς και τον ζωολόγο Τζέραλντ. Σήμερα είναι διευθυντής της Κερκυραϊκής Βιβλιοθήκης Ντάρελ (DLC – Durrell Library of Corfu).

Τα τελευταία 15 χρόνια ο Ρίτσαρντ Πάιν έχει αναπτύξει μια βαθιά και συγκινητική σχέση με τη χώρα, η οποία γίνεται εμφανής στον τρόπο που περιγράφει τις εμπειρίες, τις παρατηρήσεις και τις φιλοδοξίες του για την Ελλάδα. «Η αγάπη και το πένθος για τη σύγχρονη Ελλάδα πάνε μαζί», είχε πει σε δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του στην Αθήνα. Ερωτηθείς γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο, το Greece through Irish Eyes, απάντησε ότι ο λόγος είναι «οι τεράστιες, μεταφυσικές ομοιότητες μεταξύ των δυο χωρών (Ελλάδας και Ιρλανδίας)». Περιγράφει μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ως έφηβος, όπου ένοιωσε συγκίνηση βλέποντας συμμαθητές του να απαγγέλουν αποσπάσματα αρχαίων έργων στον ίδιο χώρο όπου ακούστηκαν για πρώτη φορά χιλιάδες χρόνια πριν. Γράφοντας το τελευταίο βιβλίο του, ο Πάιν συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να αποφύγει να ασχοληθεί με την οικονομική κρίση της χώρας και τις ολέθριες συνέπειές της για τους Έλληνες. Info: Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Σολωμού (Μουράγια)