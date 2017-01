Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου, που επιμελήθηκαν οι πανεπιστημιακοί Αθ. Ευσταθίου και Ι. Καραμάνου, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 8μ.μ. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου Homeric Receptions Across Generic and Cultural Contexts, που συν-επιμελήθηκε ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Αθανάσιος Ευσταθίου και η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κα Ιωάννα Καραμάνου, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20:00 μ.μ. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:

• Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς

• Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΞΓΜΔ, Καθηγητής κ. Γεώργιος Κεντρωτής

• Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Βάϊος Βαϊόπουλος Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Ι.Π, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αγγελάκος, ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με τις τοποθετήσεις των επιμελητών Αθανάσιου Ευσταθίου και Ιωάννας Καραμάνου. «Athanasios Efstathiou and Ioanna Karamanou (eds.), Homeric Receptions Across Generic and Cultural Contexts, De Gruyter (σειρά Trends in Classics – Supplementary Volumes, Volume 37), 2016». Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ο συλλογικός αυτός τόμος είναι το εκδοτικό αποτέλεσμα του διεθνούς συνεδρίου με θέμα την Πρόσληψη του Ομήρου, που διεξήχθη στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Νοέμβριο του 2011. Όλα τα άρθρα ενισχύθηκαν από την αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μεταξύ κλασικών φιλολόγων και ειδικών της πρόσληψης, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε τις προϋποθέσεις για έναν γόνιμο επιστημονικό διάλογο. Εξάλλου, ο τόμος υπέστη τη διαδικασία της αξιολόγησης από ανώνυμους κριτές πριν από τη δημοσίευσή του. Στόχος της έκδοσης είναι να αναδείξει τη λειτουργία του ομηρικού κειμένου ως πρωτογενούς υλικού που γονιμοποιεί και εμπνέει τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό ανά τους αιώνες μέσα από τη διαδικασία της πρόσληψης.