Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ συνεχίζει τις βραδιές stand up comedy, παρουσιάζοντας τους καλύτερους έλληνες κωμικούς του είδους. Μιχάλης Μαθιουδάκης και Βύρων Θεοδωρόπουλος την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου σε μια μοναδική παράσταση. On the Road

Μιχάλης Μαθιουδάκης, Βύρων Θεοδωρόπουλος

Δύο από τους καλύτερους stand up κωμικούς της νέας γενιάς

με πάνω από 500 παραστάσεις στο ενεργητικό τους

παίρνουν τα καλύτερά τους κείμενα

και σας παρουσιάζουν την ολοκαίνουριά τους stand up comedy παράσταση. Με συνεχόμενες παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα

από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μέχρι το Βόλο

και από τους Παξούς μέχρι τις Σέρρες

οι δύο σκληραγωγημένοι stand up κωμικοί έχουν παρουσιάσει τα κείμενά τους:

σε θέατρα

σε μπαρ

σε ρακάδικα και σε σε όλα τα είδη καφενείων

σε παραδοσιακό καφενείο,

σε συνεργατικό καφενείο,

σε καφετέρια

σε café

σε chill out café

σε lounge cafe

chill out lounge cafe

σε πανεπιστήμια, γηροκομεία,

σε κοπές πίτας και άλλες εκδηλώσεις. Παίξανε σε μέρη που οι άνθρωποι τους αντιμετώπισαν σαν ανοιχτή "τηλεόραση"

παίξανε σε μουσική σκηνή,

χωρίς σκηνή,

χωρίς φως,

χωρίς μικρόφωνο

με κοινό οτιδήποτε από 400 άτομα

Μέχρι και 7 άτομα

Που οι δύο έφυγαν στο διάλλειμα.

Μην τους χάσετε! Info: ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ Σχολεμβούργου 39 (είσοδος Νέου Φρουρίου), Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, στις 21.30, είσοδος 6 ευρώ Μοιραστείτε αυτό το άρθρο